Киев, , 20:24 — REGNUM НАТО рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительной помощи, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщила 27 марта пресс-служба МИД Украины.

Генсек НАТО провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого стороны обсудили перенос заседания Совета НАТО с участием Украины на более поздний срок.

В пресс-службе отметили, что ключевыми краткосрочными приоритетами сотрудничества Украины и НАТО были названы: предоставление Украине статуса участника программы расширенных возможностей НАТО, возобновление заседаний комиссии Украина-НАТО и обновление комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба и Столтенберг обсудили «деструктивные шаги России» — запрет иностранцам владеть землёй в Крыму.

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