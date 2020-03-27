Бишкек, , 19:44 — REGNUM В Киргизии на тренировочных сборах находятся молодые пловцы и легкоатлеты из Новосибирска, Оренбурга, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, чье пребывание на побережье озера Иссык-Куль совпало с объявлением в Киргизии режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Бишкеке.

Российские дипломаты уже начали решать вопрос об оказании им помощи в возвращении на родину в условиях действующих ограничений на передвижение по Киргизии.

В ближайшее время спортсменов планируют доставить в киргизскую столицу и обеспечить их размещение в гостинице.

Посольство обещает отправить молодых российских спортсменов в Россию не позднее 5 апреля 2020 года.

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