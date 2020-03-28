Тегеран, , 07:32 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) приветствует любую инициативу по прекращению войны в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 марта.

Мусави также сослался на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об установлении режима прекращения огня во всех частях мира, включая Йемен, для расширения сотрудничества в борьбе с последствиями коронавируса и отметил, что Йемен пережил самую страшную гуманитарную катастрофу, вызванную разрушительной войной.

По словам официального представителя МИД, военная агрессия иностранных сил и жестокая блокада Йемена воздушным, морским и сухопутным путем за последние пять лет перекрыли пути оказания помощи угнетенному народу страны. Он подчеркнул:

«Сейчас распространение коронавируса в отсутствие каких-либо удобств и, а также ухудшение условий жизни людей в этой стране лишь удвоили опасения».

«Предложение генерального секретаря ООН о прекращении войны в Йемене можно рассматривать как важный шаг в предотвращении гибели тысяч ни в чем не повинных йеменцев и базовый шаг для установления мира и стабильности в этой стране», — заявил Мусави.