Тегеран, , 07:42 — REGNUM 27 марта руководитель пресс-службы иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи в своем послании охарактеризовал новые санкции США против Ирана как пример бесчеловечной политики США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Введение новых санкций в то время, когда иранцы борются с #COVID19, и также на фоне растущего числа тех, кто выступает за прекращение американского #экономического терроризма в Иране, является еще одним примером бесчеловечной политики США, проводимой секретарями ненависти к Ирану», — написал Мириусефи в своем Twitter-аккаунте.

Несмотря на то, что Иран в настоящее время активно участвует в борьбе с коронавирусом, а международное сообщество до сих пор настоятельно призывает Соединенные Штаты отменить санкции против Ирана, США внесли в черный список 20 физических и юридических лиц за поддержку сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) с целью нарушения суверенитета Ирака и эксплуатации его экономики.

Ранее ряд иранских неправительственных организаций в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовали отмены антииранских санкций США.