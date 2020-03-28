Тегеран, , 07:55 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте обвинил власти США в том, что те задержали нескольких иранских ученых на фоне вспышки COVID-19 и отказали им в медицинском отпуске. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 марта.

«США буквально взяли в заложники нескольких иранских ученых (без предъявления каких-либо обвинений) и теперь не отпускают их», — написал Зариф в своем твиттере. «Даже когда сами суды отвергают абсурдные обвинения, власти США отказывают невинным людям, заключённым в ужасные учреждения, в медицинском отпуске. Освободите наших людей», — заявил глава МИД.

Иранский учёный доктор Сирус Асгари, который был оправдан в ходе судебного процесса, однако по-прежнему задержанный иммиграционными службами, сообщил, что условия заключения ужасные, при этом чиновники мало что делают, чтобы предотвратить смертельно опасную вспышку коронавируса.