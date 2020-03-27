Бишкек, , 19:30 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

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Главы государств договорились о продолжении координации мер по противодействию пандемии коронавируса COVID-19, а также об оказании взаимной поддержки для недопущения негативного воздействия её последствий торгово-экономические связи между Киргизией и Узбекистаном.

Также лидеры двух стран поздравили друг друга и народы Киргизии и Узбекистана с праздником весны и обновления — Ноорузом.

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