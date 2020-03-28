Тегеран, , 10:26 — REGNUM 27 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил «безосновательную игру обвинений США» против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил, что американские чиновники не имеют права вмешательства в дела других суверенных государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Никакие нормы международного права не позволяют Вашингтону вмешиваться во внутренние дела других стран, при этом речь идёт о злоупотреблении судебными механизмами», — сообщил Мусави. По его словам, в соответствии с международным правом США не вправе подготавливать почву для осуществления переворота в других независимых странах или свержения их правительств.

«Правительство США нагло довело до пика свои транстерриториальные односторонние акты самоуправления и нарушения международного права, что ставит под угрозу суверенитет ООН и международного сообщества», — отметил представитель МИД Ирана.

Напомним, что ранее госдепартамент США предложил вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту или осуждению Мадуро и высокопоставленных венесуэльских чиновников.