Тегеран, , 08:00 — REGNUM 27 марта посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Японии написало в своем Twitter-аккаунте, что власти ИРИ рассчитывают на игнорирование жестоких санкций, введённых США в отношении этой страны, а также на осуществление нормальных экономических обменов между двумя странами в условиях длительной борьбы иранского народа с коронавирусом, что является признаком давней дружбы между Тегераном и Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посольство также отметило, что страны мира, включая Японию, должны игнорировать жестокие и односторонние санкции США, которые ставят под угрозу здоровье иранского народа и всего мирового сообщества, и предоставить Ирану доступ к медицинскому оборудованию.

Ранее иранский посол Рахмани-Моваххед заявил, что враждебность американского режима по отношению к иранскому народу вступила в новую фазу и запустила «медицинский терроризм» против всего Ирана.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 10 457 человек из общего числа 29 406 инфицированных коронавирусом выжили. При этом COVID-19 унёс жизни 2234 человек. Джаханпур также сообщил, что за 24 часа было выявлено 2389 новых случаев заражения, 157 человек умерли от смертельного вируса.