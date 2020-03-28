Тегеран, , 09:23 — REGNUM 27 марта официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что часть пожертвований, сделанных министерством здравоохранения Турции, а также иранскими эмигрантами и дипломатами в стране, была доставлена в Тегеран 26 марта поздно вечером. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави отметил, что пожертвованные предметы, включая гигиенические и и медицинские средства, были перевезены в Иран из стамбульского аэропорта. Официальный представитель также выразил благодарность всем тем странам и международным организациям, которые внесли свой вклад в поддержку иранского народа и правительства.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 10 457 человек из общего числа 29 406 инфицированных коронавирусом выжили. При этом COVID-19 унёс жизни 2234 человек. Джаханпур также сообщил, что за 24 часа было выявлено 2389 новых случаев заражения, 157 человек умерли от смертельного вируса.