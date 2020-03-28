Тегеран, , 07:59 — REGNUM 26 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании посоветовал властям США остановить пандемию, заявив, что коронавирус не щадит ни одну нацию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 марта.

«#Covid19 опустошает мир, не щадя ни одной нации», — написал Зариф в своем твиттере.

Далее глава МИД отметил: «Даже крупнейшая экономика мира нуждается в помощи других стран, чтобы помочь ей бороться с пандемией, но при этом отказывается остановить свой #экономический терроризм против Ирана». В связи с этим Зариф задался вопросом: «Неужели США хотят вечной пандемии?»

Министр иностранных дел сделал эти замечания в ответ на телефонный разговор президента США с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Инем, в ходе которого Дональд Трамп запросил отправить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

Ранее иранские неправительственные организации в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовали отмены антииранских санкций США. Организации, некоторые из которых имеют консультативный статус ООН, предупредили мир о том, что жизнь иранцев поставлена под угрозу из-за санкций США в связи со вспышкой смертоносного вируса COVID-19.