Киев, 27 марта 2020, 18:59 — REGNUM НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины, сообщило сегодня, 27 марта, украинское министерство иностранных дел.
Согласно источнику, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Пресс-служба уточняет, что речь идет о дополнительной поддержке Украины в рамках комплексного пакета помощи Альянса.
Каких-то конкретных сведений об этом «дополнительной поддержке» пресс-служба МИД не сообщает.
Отдельно украинский МИД отмечает, что стороны также обменялись мнениями относительно «последних деструктивных шагов России» — в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в Крыму.