Астрахань, , 18:56 — REGNUM В Астрахани заместитель начальника жилищного управления городской администрации подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником отдела по предоставлению жилых помещений и подготовки правовых актов жилищного управления администрации МО «Город Астрахань», в феврале 2020 года пообещал помочь местному жителю получить квартиру по заниженной цене через третье лицо, которое может получить жильё по договору социального найма. За это он потребовал взятку в 30 тысяч рублей. В феврале он получил 18 тыс. рублей, после чего нашёл кандидата на заключение договора социального найма.

При получении оставшейся части взятки его задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.