Киев, , 18:54 — REGNUM Воюющим сторонам следует ввести полное перемирие в Донбассе, заявила 27 марта спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, сообщила пресс-служба организации.

«Я призываю стороны конфликта отреагировать на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса», — сказала она.

Грау также отметила, что члены международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста (МККК), должны иметь возможность беспрепятственно пересекать линию соприкосновения сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона отказались создавать консультативный совет по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, сославшись на то, что встречи проходят в формате видеоконференции, а значит подписание документов невозможно.

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