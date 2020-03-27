Киев, , 18:52 — REGNUM Часть депутатов Верховной рады из разных фракций живет не на Украине, а в государстве под названием «Приват», заявил 27 марта депутат «Слуги народа» Егор Чернев, комментируя перспективы внеочередной сессии парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 28 или 29 марта может состояться внеочередная сессия Рады, на которой депутаты должны принять ряд мер для борьбы с коронавирусом, в частности, изменить госбюджет. Также ожидается, что Рада проголосует за т.н. «антиколомойский» закон, который запретит возврат банка олигарху. Принятие такого закона на сегодня является ключевым требованием МВФ к официальному Киеву.

По информации Чернева, поддержать вышеупомянутый закон готовы фракции «Голос», «Европейская солидарность», часть «Слуги народа» и группа «Доверие». По его словам, 226 голосов в Раде может в итоге и не найтись.

«Есть вероятность, что для принятия закона о невозвращении банков, который является одним из условий для получения спасительного кредита от МВФ, может не хватить голосов. Причина проста: часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием «Приват». У них все будет хорошо, особенно когда их хозяину вернут банк или выплатят компенсацию за него», — заявил парламентарий.

Чернев подчеркнул, что остальным украинцам без поддержки МВФ грозит дефолт государства со всеми вытекающими последствиями — «крах гривны, гиперинфляция, безработица, всплеск преступности».