Чебоксары, , 18:35 — REGNUM Расчёт на новые технологии привёл к самоуверенности, что страна справится с любыми катаклизмами, в том числе вирусными атаками. Особенно эту самоуверенность демонстрирует элита, нередко проявляя безответственность. Но для вируса не имеет значение «состоятельность и блат» носителя. В результате в этот раз они стали «основными завозчиками» вируса в Россию. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«На Земле было немало катаклизмов, в том числе разного рода вирусных атак. И с каждым разом всё — по-новому и с последствиями. Человечество научилось бороться со многими видами таких атак, и почти уже уверено в том, что и на этот раз справится. В итоге расслабились в надежде на новые технологии и лечения. Вот и результат. Вирус не выбирает, «состоятельность и блат» не играют никакой роли. Самоуверенность может дорого обойтись каждому, чему мы сегодня являемся свидетелями.

Основными «завозчиками» вируса на нашу территорию как раз и стали такие «уверенные» в свои возможности, статус и деньги граждане, которые поставили в зону опасности всех», — говорит Владислав Солдатов.

Политик отмечает, что время всех рассудит:

«Время покажет, кто и как справится с этой опасностью, и кто был лучше готов к таким ситуациям. Не зря говорят, что трудности закаляют и преподносят урок. Наверное, пришло время, когда нас учить уже поздно, а проучить — самое время».

Ранее эксперты обращали внимание на то, что распространение новой коронавирусной инфекции в России отличительно от других эпидемий тем, что поражает не только бедных и безвестных, сколько элиту — богатых и знаменитых: бизнесменов, артистов, спортсменов, депутатов, чиновников, управленцев. Затем эта инфекция затем передаётся простым людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через столицу прошла половина из тех людей, которые вернулись в Россию из-за рубежа после начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции. А с курорта Куршевель в Москву вообще привезли «чемодан вирусов».

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