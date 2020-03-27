Чебоксары, 27 марта 2020, 18:35 — REGNUM Расчёт на новые технологии привёл к самоуверенности, что страна справится с любыми катаклизмами, в том числе вирусными атаками. Особенно эту самоуверенность демонстрирует элита, нередко проявляя безответственность. Но для вируса не имеет значение «состоятельность и блат» носителя. В результате в этот раз они стали «основными завозчиками» вируса в Россию. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Политик отмечает, что время всех рассудит:
Ранее эксперты обращали внимание на то, что распространение новой коронавирусной инфекции в России отличительно от других эпидемий тем, что поражает не только бедных и безвестных, сколько элиту — богатых и знаменитых: бизнесменов, артистов, спортсменов, депутатов, чиновников, управленцев. Затем эта инфекция затем передаётся простым людям.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через столицу прошла половина из тех людей, которые вернулись в Россию из-за рубежа после начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции. А с курорта Куршевель в Москву вообще привезли «чемодан вирусов».
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