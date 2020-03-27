Киев, 27 марта 2020, 18:36 — REGNUM За время карантина безработными только официально стали 0,5−0,7 млн человек, заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщил 27 марта телеканал 112.ua.
По его оценке, всего на Украине безработных 2−2,2 млн человек.
Чижиков отметил, что сохранение рабочего места обойдётся впятеро дешевле создания нового места. По этой причине он призвал государство помочь бизнесу справиться с последствиями остановки экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитник Михаил Чаплыга заявил, что у представителей малого бизнеса на Украине деньги кончатся к средине мая 2020 года и начнётся первая волна кризиса. Всего, по его мнению, Украина получит три волны кризиса, после чего распадётся на части.
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