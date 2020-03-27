Москва, , 18:09 — REGNUM Возможный перенос запланированных на ближайшее воскресенье разного рода выборов — единственно верное решение в условиях пандемии коронавируса. Никакие мандаты, депутатские кресла, политика не стоят жизни и здоровья людей. Такое мнение в разговоре высказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов, комментируя заявление председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о недопустимости проведения выборов в период пандемии коронавируса.

«Все ресурсы «Единой России» сейчас направлены на оказание помощи людям в условиях борьбы с распространением вируса. Кандидаты работают в волонтерских центрах. Все силы брошены на помощь медикам, людям из «группы риска». К вопросам политической жизни, к выборам мы вернемся лишь после того, как ситуация нормализуется. Сейчас самое важное — помочь стране и людям справиться с этой опасностью», — сказал Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» полностью поддержит решение о возможном переносе выборов и призывает всех избирателей и сторонников партии, граждан соблюдать меры предосторожности и, по возможности, оставаться дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта, в пятницу, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предстоящие в регионах в ближайшее время выборы необходимо перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Читайте ранее: Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции