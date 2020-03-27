Москва, 27 марта 2020, 18:09 — REGNUM Возможный перенос запланированных на ближайшее воскресенье разного рода выборов — единственно верное решение в условиях пандемии коронавируса. Никакие мандаты, депутатские кресла, политика не стоят жизни и здоровья людей. Такое мнение в разговоре высказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов, комментируя заявление председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о недопустимости проведения выборов в период пандемии коронавируса.
Он подчеркнул, что «Единая Россия» полностью поддержит решение о возможном переносе выборов и призывает всех избирателей и сторонников партии, граждан соблюдать меры предосторожности и, по возможности, оставаться дома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта, в пятницу, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предстоящие в регионах в ближайшее время выборы необходимо перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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