Москва, , 18:09 — REGNUM Россия готова делиться своим опытом в сфере эпидемиологической защиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя информацию о просьбе Сербии России помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

«Россия всегда приходила на помощь братской Сербии, и в трудные дни, когда пандемия коронавируса охватила все страны, мы не останемся в стороне… Мы готовы делиться своим опытом с другим странами и уже оказываем помощь наиболее пострадавшей в Европе Италии», — отметил Железняк.

Он убежден, что «помощь зарубежным партнерам в борьбе с распространением коронавируса никак не отразится на высокой степени готовности России к противостоянию вирусу внутри страны».