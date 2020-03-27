Москва, , 18:08 — REGNUM Вопрос возвращения российских граждан, находящихся в ОАЭ, обсуждался 27 марта на уровне глав МИД обеих стран, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Телефонные переговоры между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном состоялся сегодня, 27 марта.

Важной темой беседы был вопрос скорейшего вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации выразили желание вернуться домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОАЭ действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии. В стране отменено пассажирское авиасообщение.

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Напомним, в ОАЭ зафиксировано 333 случая инфицирования коронавирусом нового типа, два человека скончались, 52 — излечились.

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