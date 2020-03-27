Донецк, , 18:05 — REGNUM Власти ДНР объявят чрезвычайное положение в республике, если будут выявлены люди, инфицированные коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил 27 марта в своём видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.

Он признал, что республика не может себе позволить полную остановку предприятий и длительный карантин. Однако руководство ДНР приняло решение о введении дополнительных мер, которые ограничат распространение коронавируса. В частности будет ограничен выезд в Россию, все граждане, въезжающие в ДНР, будут обязаны пройти 14-дневный карантин, ограничена работа заведений общепита, спортклубов и фитнес-залов, министерству транспорта поручено организовать обеззараживание транспорта, а руководителям предприятий — по возможности перевести сотрудников на удалённый режим работы.

«При этом особо обращаю внимание на то, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР госпитализировали 15 человек с подозрением на коронавирус, но на данный момент нет ни одного подтверждённого случая заражения на территории республики.

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