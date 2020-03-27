Киев, , 17:35 — REGNUM Новоназначенная и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий выступала организатором конкурса, прославлявшего дивизию СС «Галичина», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщила 27 марта пресс-служба партии.

Медведчук напомнил, что в 2018 году Мандзий возглавляла департамент образования Львовской областной администрации. Она организовывала конкурс рисунка, целью которого было создание «героического» образа украинской дивизии СС.

По словам политика, правительство Украины несёт полную ответственность, позволяя подобным людям руководить образованием и воспитанием детей.

«Уверен, что Кабинет министров должен немедленно уволить Любомиру Мандзий с поста и. о. министра образования», — подчеркнул Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов добился через суд запрета празднования в Киеве памятных дат, связанных с деятельностью восьми пособников нацистов. В частности было запрещено празднование 120-летия одного из организаторов дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича.

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