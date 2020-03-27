Псков, , 16:49 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе оказалось «неожиданно много предприятий и организаций, которые отказываются исполнять указ президента РФ по нерабочей неделе». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этой теме глава региона посвятил новый пост в своём инстаграме.

По словам Ведерникова, «кроме попытки игнорировать, угрожают штрафными санкциями арендаторам со стороны торговых центров, вынуждают работников подписать отпуск за свой счёт».

При этом, как отметил глава региона, «обещания об организации профилактических мероприятий в общественных местах в полном объёме не исполняются».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Базу собираем, и уже начиная с этого дня будем предпринимать максимально жёсткие меры против тех, кто саботирует карантин»

Ведерников сообщил, что в Псковской области с 28 марта будут полностью закрыты торговые центры, предприятия общепиты, рынки и ряд других организаций.

По его словам, будет список исключений, которых не коснётся нерабочая неделя.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, включая частные предприятия, отпускают работников. Нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам. Также они не включаются в дни отпуска. Мы понимаем, что для частного бизнеса исполнение этого Указа будет чрезвычайно болезненным. Пусть даже меры поддержки разрабатываются и на федеральном, и на региональном уровне, период будет непростой. Однако сейчас нам всем вместе необходимо сосредоточиться на главной задаче: замедлить распространение инфекции. Всё остальное вторично»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу президента РФ неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года станет нерабочей. Но ограничительные меры во многих регионах России ужесточаются уже с субботы, 28 марта.

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