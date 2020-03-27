Псков, 27 марта 2020, 16:49 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе оказалось «неожиданно много предприятий и организаций, которые отказываются исполнять указ президента РФ по нерабочей неделе». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этой теме глава региона посвятил новый пост в своём инстаграме.
По словам Ведерникова, «кроме попытки игнорировать, угрожают штрафными санкциями арендаторам со стороны торговых центров, вынуждают работников подписать отпуск за свой счёт».
При этом, как отметил глава региона, «обещания об организации профилактических мероприятий в общественных местах в полном объёме не исполняются».
Ведерников сообщил, что в Псковской области с 28 марта будут полностью закрыты торговые центры, предприятия общепиты, рынки и ряд других организаций.
По его словам, будет список исключений, которых не коснётся нерабочая неделя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу президента РФ неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года станет нерабочей. Но ограничительные меры во многих регионах России ужесточаются уже с субботы, 28 марта.
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