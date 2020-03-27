Киев, , 16:38 — REGNUM Начальник главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заразился коронавирусом, сообщил 27 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что состояние Крищенко в настоящий момент удовлетворительное, что позволяет ему выполнять обязанности дистанционно.

Отдельно он подчеркнул, что начальник полиции Киева, как и члены его семьи, в последнее время за границу не выезжали.

Кроме того, в полиции Киева положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

«У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус. Где-то рядом Аваков», — комментирует ситуацию украинский журналист Леонид Швец.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МВД Украины настолько активно включился в борьбу против коронавируса, занимаясь нехарактерными для себя вопросами, что эксперты заговорили, что Аваков фактически уже заменяет президента. Всего в Киеве на сегодня 55 случаев заражения коронавирусом — это больше, чем где-либо на Украине.