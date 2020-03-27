Душанбе, , 16:32 — REGNUM Мэр столицы Таджикистана города Душанбе Рустам Эмомалина первой совместной сессии городского парламента и столичных районных собраний народных депутатов сегодня, 27 марта, избран членом верхней палаты парламента страны. Об этом сообщает администрация мэрии Душанбе.

Его кандидатура была одобрена и поддержана единогласно.

Таким образом, 32-летний сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомалитеперь занимает должность не только мэра Душанбе, главы федерации футбола, депутата столичного парламента, но и сенатора.

Большинство таджикистанских политологов прогнозирует, что в недалеком будущем Рустам Эмомали займёт должность спикера верхней палаты парламента Таджикистана. Что в свою очередь может привести к тому, что он станет официально вторым человеком в стране после президента Эмомали Рахмона.

В соответствии со статьёй 71 Конституции Таджикистана, если президент страны подаст в отставку, окажется недееспособным или умрёт, то его обязанности до вступления в должность вновь избранного президента перейдут к спикеру верхней палаты парламента. При этом выборы нового президента должны будут пройти в трёхмесячный срок.

Депутатами верхней палаты парламента Таджикистана также стали ректор Таджикского технического университета Илхом Амонзода, ректор Таджикского медицинского университетаМахмадшо Гулзода, декан юридического факультета ТНУ Дилшод Рахмони глава отдела образования столичного района Исмоила Сомони Лола Одилбекова.

Депутаты местных маджлисов выбирают 25 членов верхней палаты парламента страны — по 5 депутатов от каждого региона страны (ГБАО, Согдийская, Хатлонская области, районы республиканского подчинения и Душанбе). Оставшиеся восемь депутатов назначаются указом президента Таджикистана.

Отмечается, что экс-президенты Таджикистана могут занять должность депутата верхней палаты парламента страны, если захотят.