Москва, 27 марта 2020, 16:31 — REGNUM Вопрос возвращения российских граждан в Россию, а французских — во Францию обсудили главы МИД обеих стран, сообщили 27 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.
Переговоры между российским и французским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Жан-Ив Ле Дрианом состоялись 27 марта по инициативе Парижа.
Главной темой была проблема пандемии. Стороны обсудили вопрос возвращения граждан обеих стран на родину. Обсуждались также двусторонние отношения и ситуация на Украине и на Ближнем Востоке.
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Напомним, накануне, 26 марта, обе страны приняли участие в видеоконференции G20, посвящённой проблеме распространения коронавируса.
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