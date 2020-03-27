Махачкала, 27 марта 2020, 16:38 — REGNUM Назначен новый временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Должность занял Магомед Юсупов, возглавлявший одно из подведомственных министерству учреждений.
«Назначить Магомеда Юсупова врио статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан», — сказано в распоряжении от 27 марта, подписанном врио председателя правительства Дагестана Анатолием Карибовым.
Ранее Юсупов руководил подведомственным минсельхозпроду республики казенным учреждением «Дагсельхозстрой». Оно занимается реализацией государственной аграрной политики в области строительства социальных и инженерных объектов на сельских территориях.
Согласно информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, Юсупов станет четвертым заместителем главы ведомства Абзагира Гусейнова.
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