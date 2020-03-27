Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно решению суда, Кожура арестован до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме порядка 14 млн гривен.
Напомним, что Кожару подозревают в убийстве бизнесмена, бывшего гендиректора канала «Интер» Сергея Старицкого. Преступление случилось еще в конце февраля в доме Кожары. Изначально полициярасследовала гибель Старицкого как самоубийство, но 25 марта силовики задержали экс-министра иностранных дел.