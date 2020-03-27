Великий Новгород, , 16:02 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин своим указом ввёл дополнительные меры, направленные на борьбу и нераспространение коронавирусной инфекции на территории региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, ограничения ужесточаются.

Ранее рекомендованный 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся из стран с тяжёлой эпидемической обстановкой теперь станет обязательным к исполнению. Обязательным становится и режим самоизоляции для граждан, входящих в группу риска: лиц, старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, страдающих астмой, бронхоэктатической болезнью, нарушением лёгочного кровообращения, острые лейкозы, злокачественные новообразования, а также с наличием трансплантируемых органов и тканей.

«К гражданам, оказавшимся в самоизоляции, в этот период не будут применяться меры ответственности за несвоевременную оплату предоставленных жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. Все услуги будут предоставляться в полном объёме, без ограничений», — отметили в пресс-центре регионального правительства.

Ограничительные меры ужесточаются во всех сферах: стоматологическая помощь будет оказываться только в экстренной или неотложной форме; работа всех образовательных организаций приостанавливается — только в нескольких детских садах региона будут организованы дежурные группы для детей тех родителей, которые выполняют общественно значимую работу.

С 28 марта на территории Новгородской области запрещаются все массовые мероприятия. Временно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий, общественного питания.

Это не касается онлайн-торговли: доставка заказов и обслуживание на вынос остаются возможными при условии, что граждане не будут посещать помещения этих кафе и ресторанов. Ограничения также не коснутся также столовых на работающих предприятиях.

Все объекты розничной торговли в Новгородской области на период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты — за исключением аптек и магазинов, продающих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости.

«Должны быть закрыты всю следующую неделю салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны, бани. Не допускается также посещение гражданами общественных территорий. Будут закрыты все кружки, секции и иные досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения, приостановят свою работу библиотечные сети и учреждения культурно-досугового типа», — отметили в региональном правительстве.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня 2020 года приостанавливается бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях и иных оздоровительных учреждениях.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Новгородской области на конец дня 26 марта был зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, а также два положительных результата исследований на COVID-2019 — сейчас они находятся в стадии подтверждения.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратился к жителям региона с просьбой отнестись серьёзно к объявленной в России нерабочей неделе и остаться дома.

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