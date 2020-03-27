Владикавказ, , 15:58 — REGNUM В Северной Осетии избран новый уполномоченный по правам человека в республике. Депутаты парламента проголосовали большинством голосов (49 из 52) за Тамерлана Цгоева, сообщили 27 марта в пресс-службе главы региона.

После одобрения законодателями назначения Цгоева омбудсменом он принес присягу. О новом назначенце известно, что ему 39 лет, он уроженец села Эльхотово Кировского района РСО-Алании.

До этой должности Цгоев с 2019 года руководил управлением главы РСО-Алания по вопросам противодействия коррупции администрации руководителя и правительства субъекта. Он кандидат юридических наук, действенный государственный советник республики.