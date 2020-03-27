Сеул, , 16:01 — REGNUM Сто семнадцать стран мира обратились к правительству Южной Кореи с просьбой предоставить медицинские материалы для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, восемьдесят одна страна обратилась к правительству страны по дипломатическим каналам, еще тридцать шесть стран проводят консультации на общественном уровне.

Отмечается, что наиболее часто запрос поступает на экспорт наборов для диагностики коронавируса. В настоящее время южнокорейские компании могут производить около 3,3 млн диагностических наборов в неделю.

Как отметили в МИД Южной Кореи, в первую очередь планируется отправить материалы в США, поскольку число случаев заражения в стране стремительно растет и глава Белого дома Дональд Трамп лично обратился с просьбой к правительству Южной Кореи.

Также в числе первых медицинские материалы могут получить ОАЭ и Индонезия.