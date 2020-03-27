Кишинёв, , 15:54 — REGNUM Экс-депутата от Демпартии Молдавии и ближайшего соратника беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Константина Цуцу задержали 27 марта на молдавско-румынской границе при въезде в Молдавию. Как передает ИА REGNUM, Цуцу передали сотрудникам Национального центра по борьбе с коррупцией, которые отвезли его на допрос в Кишинев.

В прокуратуре сообщили, что после допроса прибывшего из-за рубежа Цуцу поместят на две недели в карантин в соответствии с мерами против распространения коронавируса. Ему также лично предъявят обвинения в коррупции и вымогательстве.

Ранее суд Кишинева заочно выдал мандат на арест Цуцу, после чего его объявили в национальный и международный розыск, в том числе по линии Интерпола.

В Молдавии по предъявленным ему обвинениям Цуцу грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 7 лет.

В России между тем в отношении Цуцу выдвинуты куда более жесткие обвинения. Российские правоохранительные органы обвиняют его в участии в международном наркокартеле, созданном под руководством Плахотнюка, и Цуцу тоже объявлен в розыск. Плахотнюку и его соратникам по этому делу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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