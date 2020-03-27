Москва, , 15:50 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал штрафы «за легкомыслие» при карантине, а также ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправки в КоАП предполагают штрафы в размере до 1 млн рублей за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (без возникновения материальных последствий), действующих в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).

Санкции вводятся и за невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Предусматривается также ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. В случае смерти двух и более человек виновному будет грозить тюремный срок до семи лет.

По словам Крашенинникова, поправки в УК ко второму чтению будут дополняться санкциями за распространение ложной информации (фейков) о ситуации с коронавирусом.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Он выразил сожаление, что есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в вопросах, касающихся безопасности окружающих и даже собственного здоровья.

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