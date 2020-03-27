Париж, , 15:47 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил о «чрезвычайно высокой волне» эпидемии коронавируса, которая «охватила Францию», предсказав, что «ситуация будет сложной в ближайшие дни», сообщает Le Figaro.

«Мы находимся в кризисе, который продлится. Ситуации не улучшится быстро. Нам придется продержаться», — призвал премьер-министр после видеоконференции с правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заверил, что власти страны не намерены отслеживать геолокационные данные граждан для борьбы с пандемией коронавируса.

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