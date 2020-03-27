Париж, , 15:35 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заверил, что власти страны не намерены отслеживать геолокационные данные граждан для борьбы с пандемией коронавируса, передает BFM TV.

«Отслеживание данных для борьбы с эпидемией коронавируса противоречит французской культуре. Мы не работаем над этим», — заявил Кристоф Кастанер.

«Это не французская культура, и я доверяю французам, так что нам не нужно устанавливать такую систему, которая затрагивает индивидуальную свободу каждого», — пояснил министр внутренних дел Франции.

По его словам, в некоторых странах геолокационные данные используются в борьбе с пандемией для отслеживания перемещения людей. Во Франции есть проекты по использованию геоданных. Однако они будут анонимными, чтобы сделать невозможной какую-либо идентификацию.

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