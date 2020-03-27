Петрозаводск, , 15:29 — REGNUM В Карелии уже с 28 марта начнёт действовать целый комплекс жёстких мер по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

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Так, с 29 марта по 4 апреля в республике приостанавливается деятельность перевозчиков, которые перевозят пассажиров общественным автомобильным транспортом. Исключение буде сделано только для такси. Также не будут работать объекты туристского показа и посещения.

Кроме того, в соответствии с указом президента РФ, с 28 марта по 5 апреля в республике приостанавливается работа всех магазинов, кроме аптек и аптечных пунктов, автозаправочных станций, а также продуктовых магазинов.

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«Для граждан старше 60 лет в магазинах устанавливается определённое время посещений — утренние часы, с 9:00 до 11:00», — сообщается на сайте глав региона.

Также в указанный период закроются бары, рестораны, кафе и другие объекты общественного питания. Такая же участь постигнет и парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, солярии, бани и сауны, а также кружки, секции и клубы.

«Организации, которые продолжат в этот период работу, должны будут предоставить работникам, имеющим детей дошкольного возраста, выходные дни, если у них нет возможности обеспечить присмотр за детьми другими членами семьи», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент РФ Владимир путин подписал указ о том, что неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет в России нерабочей. При этом за работниками будет сохранена зарплата. Такое решение было принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России.

Действие указа не будет распространяться на работников медицинских учреждений и аптек, организаций, работающих в непрерывном режиме, некоторых торговых организаций и ряда других.

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