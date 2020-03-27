Бишкек, , 15:17 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития Нилом Маккейном. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Представитель ЕБРР похвалил банковскую систему Киргизии, отметив ее устойчивость в нынешней кризисной ситуации, и подчеркнул, что банк продолжит оказывать содействие в реализации проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства в республике.

Жээнбеков и Маккейн обсудили проблему распространения коронавирусной инфекции и его негативного воздействия на основные сектора экономики страны.

Киргизстанский лидер попросил Европейский банк реконструкции и развития рассмотреть вопрос привлечения бюджетной поддержки и средств по льготному финансированию частного сектора и финансово-кредитных учреждений республики.

В свою очередь региональный директор ЕБРР рассказал главе государства о том, что банк намерен предложить правительству Киргизии механизмы экстренного финансирования для поддержания ликвидности коммерческих банков и льготного финансирования муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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