Варшава, , 15:11 — REGNUM Командование вооружённых сил НАТО в Европе скрывает статистику по количеству инфицированных военных блока новым коронавирусом COVID-19. С этой целью была удалена официальная страница альянса о текущей обстановке по коронавирусу.

По информации телеграм-канала «Сварщики», в основе решения по удалению этой страницы лежит рост заболевших и изолированных военнослужащих ВС США в Европе. В данном случае имеются в виду американские военные, которые дислоцированы в польских городах Ожиш и Дравско-Поморск.

Следует заметить, что с военнослужащими США контактировали польские военные из 15-й и 16-й механизированных дивизий, а также британские, хорватские и румынские военнослужащие. Американское командование сейчас пытается ограничить контакты с местным польским населением.

Можно предположить, что прибывшие с территории США военные в рамках проведения учений Defender Europe 2020 стали дополнительным источником заражения вирусом COVID-19. Кстати, в настоящее время уже широкое распространение получила информация, что COVID-19 попал в китайский город Ухань через американских военных, прибывших на Всемирные военные игры в октябре 2019 года.

Автор ИА REGNUM подробно исследовал ситуацию о попадании вируса COVID-19 на территорию Китая из США.