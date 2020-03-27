Берлин, , 15:07 — REGNUM С 2025 года стареющий флот истребителей Tornado бундесвера может быть заменён на 78−90 истребителей Eurofighter и 45 истребителей F-18 от американского производителя Boeing. F-18 будут закупаться как для целей радиоэлектронной борьбы, так и для целей нанесения ядерного удара.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

В настоящее время бундесвер эксплуатирует в общей сложности 234 боевых самолёта, в том числе 141 истребитель Eurofighters от концерна Airbus и 93 истребителя Tornado, построенных европейским консорциумом Panavia. Tornado, запущенный в серию почти 40 лет назад, предназначен для ведения воздушного боя, тактической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также для нанесения ядерного удара с использованием гравитационных ядерных бомб американского производства.

Германия готовит решение о закупке 30 истребителей F-18E/F Super Hornet для замены Tornado в миссии ядерного удара. Этот вариант выбран потому, что правительство США предпочтёт вариант с американским F-18E/F для данной задачи сертификации европейского Eurofighter под ядерную миссию. Кроме того, Германия также купит 15 самолётов РЭБ EA-18G Growler для замены варианта Tornado ECR.

Следует заметить, что концепция ядерного сдерживания НАТО предусматривает, что союзники имеют доступ к американскому ядерному оружию в случае войны, то есть они должны иметь возможность нести бомбы к месту назначения.

Официально это никогда не подтверждалось, но известно: 20 термоядерных гравитационных бомб B61 от Вооруженных сил США должны храниться на авиабазе Бюхель, в районе Эйфеля. В настоящее время в случае войны их носителями могут выступить немецкие истребители Tornado.