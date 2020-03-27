Минск, , 15:05 — REGNUM Александр Лукашенко поедет в Москву на парад Победы 9 мая. В то же время в Белоруссии День Победы будет отмечаться «на высочайшем уровне», заявил он сегодня, 27 марта, выступая в Минском районе.

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Лукашенко поручил общими усилиями благоустроить в республике все места, связанные с военными событиями, памятники и обелиски, а также в целом навести порядок на территории предприятий. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он прокомментировал подготовку к 75-летию Великой Победы в Белоруссии и сказал работниками предприятия «Белгипс»: «Вы не волнуйтесь, это не самая большая проблема для Белоруссии — сделать так, чтобы об этой войне не забыли».

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«Мы должны это сделать и на высочайшем уровне провести это мероприятие, чтобы и дети наши, и весь мир видел — мы помним. Потому что Белоруссия — это живой памятник той страшной войны, — сообщил Лукашенко. — Больше, чем Белоруссия, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны». «Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли».

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Он также рассказал о принятых в республике мерах по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Лукашенко заявил, что он против психоза и паники вокруг этой темы, отметив: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли».

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