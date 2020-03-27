Калининград, , 15:00 — REGNUM Решение Центрального районного суда Калининграда об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего главы ФСИН Александра Реймера отменено. Такое решение принял Калининградский областной суд, сообщается на сайте судебной инстанции 27 марта.

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В суде пояснили, что постановление нижестоящего суда от 20 февраля 2020 года было обжаловано прокурором.

«Калининградский областной суд, рассмотрев представление прокурора и жалобу потерпевшего, постановление суда первой инстанции отменил, отказав Реймеру в условно-досрочном освобождении», — говорится в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Реймер был задержан в марте 2015 года. Экс-главе ФСИН вменяли махинации на 3 млрд рублей. По версии следствия, ведомство под его руководством закупало по завышенным ценам электронные браслеты для людей, находящихся под домашним арестом.

Летом того же года Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам колонии общего режима. В 2018 году суд удовлетворил иск ФСИН о взыскании 2,2 млрд рублей у Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве с электронными браслетами.