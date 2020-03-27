Белград, , 14:56 — REGNUM Первая ракетка мира Новак Джокович пожертвовал миллион евро на покупку аппаратов ИВЛ и медицинского оборудования Сербии.

Такое заявление Джокович сделал в ходе видео пресс-конференции с журналистами, которую он провел из Марбельи.

«Аппараты ИВЛ — самое важное спасательное оборудование. В больницах они уже нужны сегодня и являются лучшим краткосрочным и долгосрочным решением. Поэтому мы решили пожертвовать миллион на аппараты ИВЛ через моего дядю Горана, который имеет связи на китайском рынке. Мы напрямую связались с производителем и каждый день ждем информацию об количестве и ценах. У отца и матери много друзей по всей Европе, мы нашли аппараты в Германии, купим их и пожертвуем там, где они больше всего нужны», — сказал Джокович.