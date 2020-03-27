Тюмень, , 14:50 — REGNUM В правительстве Тюменской области с 27 марта появился новый заместитель губернатора. Им стал директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором. Новый замгубернатора Алексей Райдер родился 1 мая 1979 года в селе Успенка Тюменского района. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2004 году — по специальности «мировая экономика».

С 2001 по август 2005 год Алексей Райдер трудился в управлении экономики администрации Тюмени. В сентябре 2005 года был назначен заместителем директора департамента образования и науки Тюменской области, с октября 2011 года — директом ведомства.