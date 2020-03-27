Джакарта, , 14:49 — REGNUM Торговое и туристическое сотрудничество между Индонезией и Камбоджой в течение 2019 года расширялось, сообщило посольство Индонезии в Пномпене.

Известно, что общий объем торговли между Индонезией и Камбоджой достиг 661,11 млн долларов США или увеличился на 18,35% по сравнению с 2018 годом.

В январе 2020 года торговля между Индонезией и Камбоджой вновь продемонстрировала рост на 30% до 63,73 млн долларов США.

Издание отмечает, что в 2019 году количество иностранных туристов в Камбодже выросло более чем на 6% и составило 6,6 млн туристов. Число индонезийских туристов в Камбодже выросло на 19,8% до 66 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительства Индонезии и Камбоджи отпраздновали 60-летие установления дипломатических отношений между странами.

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