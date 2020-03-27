Ташкент, 27 марта 2020, 14:42 — REGNUM Первым заместителем председателя Центрального банка Узбекистана назначен Ботир Захидов, сообщили 27 марта в пресс-службе финансового регулятора республики.
Ранее он занимал должность заместителя председателя Центробанка республики. Захидов будет курировать документальный надзор, лицензирование, инспектирование и регулирование кредитных организаций, а также повышение финансовой грамотности банковских работников.
Ботир Захидов родился в 1982 году в Ташкенте. В 2003 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2008 году — Банковскую финансовую академию. С 2009 года работает в системе Центробанка.