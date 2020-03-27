Приштина, , 14:37 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Хашим Тачи планирует немедленно собрать лидеров всех политических партий, чтобы обсудить формирование нового правительства Косово, после того как парламент 25 марта проголосовал о недоверии правительству Альбина Курти. Об этом он заявил 27 марта в Приштине.

«С понедельника, соблюдая законы и конституцию Косово, я начну консультации с политическими партиями о формировании нового правительства. Мы постараемся, чтобы страна избежала новых выборов, и чтобы не дошло до роспуска парламента», — передало слова Тачи агентство Beta.

Тем временем представители партии Альбина Курти «Самоопределение» считают усилия, которые Тачи предпринимает для формирования нового правительства, антиконституционными. По словам члена президиума «Самоопределения» и министра иностранных дел Косово в отставке Глаука Конюфцы, по конституции президент должен сначала доверить формирование нового правительства представителю победившей на выборах партии «Самоопределение», и лишь после его возможной неудачи потребовать это от других партий.

Напомним, что 25 марта парламент Косово выразил недоверие правительству Альбина Курти. Если политические партии не смогут договориться о формировании нового правительства, в Косово пройдут повторные парламентские выборы.

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