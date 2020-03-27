Минск, , 14:36 — REGNUM Недавние заявления президента США Дональда Трампа о последствиях карантинных мер для экономики очень понравились белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 27 марта в ходе общения с работниками предприятия в Минской области.

Белорусский лидер раскритиковал ограничения, введённые на фоне пандемии и, по его словам, остановившие «экономику практически всего мира». Этому «психозу» поддалась и Россия, которая стала сворачивать свои производства, добавил он.

«Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились», — признался Лукашенко.

Он отметил, что Трамп призвал возобновить работу предприятий, так как безработица угрожает убить значительно больше американцев, чем коронавирус. Поэтому в Белоруссии не было принято решение о закрытии предприятий, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее пообещал вновь открыть США для бизнеса через «недели», а не месяцы.

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