Москва, , 14:32 — REGNUM Сегодня становится очевидно, что проект ЕС лишен ценностного измерения: евробюрократия требует «солидарности» лишь в вопросе о санкциях против России, и сразу же забывает о ней, когда нужно спасать жизни людей. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном распаде Шенгенской зоны из-за неспособности стран Евросоюза демонстрировать солидарность перед лицом пандемии.

По мнению Паниной, распад Шенгена, о котором говорит Макрон, становится реальностью уже сейчас: в условиях беспомощности институтов Евросоюза, национальные государства самостоятельно противостоят эпидемии — перекрывают границы, запрещают вывоз медикаментов и медицинского оборудования из своих стран.

При этом каждый — сам за себя, мольбы о помощи со стороны соседей просто игнорируются.

«Проект Евросоюза часто сравнивали с СССР, но сейчас очевидно, что такое сравнение неправомерно: у нас на помощь пострадавшей республике приходил весь Союз, как это было, к примеру, после землетрясения в Армении. В ЕС страны, ставшие главными жертвами эпидемии, брошены на произвол судьбы, никому даже в голову не приходит мысль отправить тяжело больных итальянцев в немецкие клиники, где потенциал системы здравоохранения на порядок выше», — заявила Панина.