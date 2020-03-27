Сеул, , 14:33 — REGNUM Деятельность президента Южной Кореи одобряют более 50% жителей страны. Об этом, как передаёт KBS, свидетельствуют результаты трехдневного опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea.

Согласно опросу, проведенного с 24 по 26 марта среди 1100 человек в возрасте от 18 лет, 55% опрошенных довольны нынешней политикой президента, что на 6% выше, чем в предыдущем опросе.

Известно, что это максимальный показатель поддержки с ноября 2018 года.

С другой стороны, доля респондентов, придерживающихся противоположного мнения, сократилось на 3%, до 39%. 6% опрошенных воздержались от ответа.

Отмечается, что большинство населения страны поддерживают Мун Чжэ Ина за политику и меры по борьбе с коронавирусом.

Уровень поддержки партии «Вместе граждане» составил 25%, партии «Будущая Корея» — 24%, партии «Открытые демократы» и Партии справедливости — 9%, Народной партии — 6%.