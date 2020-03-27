Бишкек, , 14:18 — REGNUM Врачи диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у пяти граждан Киргизии, находящихся в других странах. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова, передают киргизстанские СМИ

По ее словам, больше всего зараженных COVID-19 киргизстанцев выявили в Пакистане, где таковых насчитывается три человека. Еще двое инфицированных обнаружены в Саудовской Аравии и в Испании.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии количество зараженных коронавирусом возросло до 58 человек.

Большинство из них паломники, которые заразились во время посещения мусульманских святынь в Саудовской Аравии, а также лица, контактировавшие с ними. Один зараженный вернулся в республику из Франции.

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