Джакарта, , 14:17 — REGNUM Посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан попросил туристов из своей страны немедленно покинуть Индонезию, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, сообщает Detik.

«Туристы на Бали или в Индонезии в целом, покиньте страну сейчас, не откладывайте ваше возвращение», — призвал посол Австралии в Индонезии.

«Если вы являетесь гражданином Австралии, у которого есть постоянный вид на жительство в Индонезии, убедитесь, что у вас есть доступ к нужным вам услугам», — напомнил посол.

Гари Куинлан также призвал жителей страны следовать советам местных властей и минимизировать риск возникновения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, число пациентов с положительным результатом на коронавирус в Индонезии выросло до 1046 человек, из них 87 человек скончались.

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